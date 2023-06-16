Илью Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 90,97 (-0,1) Инвестиции, 15 июн, 16:09 Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 83,96 (-0,36) Инвестиции, 15 июн, 16:09
Матвиенко заявила об исчерпании лимита терпения в вопросе зерновой сделки Политика, 14:34
Павлюченкова пропустит Уимблдон и весь травяной сезон Спорт, 14:28
ПСБ поддержит социальные программы для ветеранов СВО Пресс-релиз, 14:27
УАЗ начнет производство юбилейной «Буханки» в начале осени 2023 года Авто, 14:27
Как найти друзей в эмиграции — практические советы, упражнения, книги Pro, 14:22
В продовольственной структуре ООН заявили о победе России над голодом Бизнес, 14:21
Глава ВТБ заявил о необходимости кардинальной перестройки в «Динамо» Спорт, 14:19
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Швыдкой призвал подумать о сохранении «Троицы» для будущих поколений Общество, 14:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:14
В мэрии оценили ход работ по отделке вестибюля станции БКЛ «Авиамоторная» Город, 14:13
ПСБ предоставит инструменты финансовой поддержки сотрудникам КРЭТ Пресс-релиз, 14:09
В федерации плавания осудили россиянку за радость после смены гражданства Спорт, 14:03
Болгария совершит «резкий поворот» по отправке оружия Украине Политика, 14:03
Театр отменил спектакль с участием задержанной актрисы Бабушкиной Общество, 14:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Илью Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение»

Обладатель «Бриллиантовой совы» Новиков лишен статуса адвоката за «недостойное поведение»
Илья Новиков с 2021 года проживает на Украине. Адвокатская палата Москвы посчитала, что его интервью от мая прошлого года YouTube-каналу «Популярная политика» нарушает адвокатскую этику, и лишила Новикова статуса адвоката
Илья Новиков
Илья Новиков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката юриста и бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан иноагентом), говорится в сообщении на сайте палаты.

«Совет прекратил статус адвоката за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения», — говорится в заявлении.

В решении от 30 мая, которое опубликовала палата, говорится, что поведение Новикова в Сети не соответствует кодексу профессиональной деятельности адвоката. В частности, там проанализировали интервью, которое юрист в мае прошлого года дал YouTube-каналу «Популярная политика» (запущенный сотрудниками признанного экстремистским и запрещенного в России ФБК).

В палате посчитали, что Новиков нарушил Женевскую конвенцию, высказывая мнение о том, что «взрывы складов и мостов — это вещь, которая допустима».

В палате также посчитали, что высказывания Новикова носят умышленный, грубый характер и свидетельствуют о недопустимом поведении, недостойном представителя адвокатской профессии. В решении подчеркивается, что он неоднократно говорил, что после 24 февраля 2022 года не видит перспектив для работы в России и считает себя скорее украинским юристом.

Новиков родился 11 февраля 1982 года в Москве, где потом с отличием окончил Российскую академию правосудия. С 2005-го преподавал там же на юридическом факультете и факультете повышения квалификации судей. С августа 2011 года — старший партнер юридического бюро «Гончарова, Новиков и партнеры». С 2002 по 2016 год был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?». За этот период стал обладателем «Бриллиантовой совы» (2014 год) и двух «Хрустальных сов» (2004, 2014 годы).

Читайте на РБК Pro
Препараты от ожирения могут стать блокбастерами. Какие биотехи их готовят
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента
Ликвидность на годы: в какие московские офисы выгодно инвестировать

Среди громких дел адвоката были защита украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, экс-президента Украины Петра Порошенко. Новиков также представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией, иноагентом и запрещен). С 2021 года он живет в Киеве.

Минюст России 25 ноября расширил список физических лиц — иностранных агентов, включив в него Новикова. МВД объявило юриста в розыск «по статье УК» в прошлом декабре.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Илья Новиков адвокатский статус Москва
Материалы по теме
МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова
Политика
Минюст признал иноагентами Евгения Ройзмана, Анну Монгайт и Илью Новикова
Политика
В реестр аффилированных с иноагентами лиц внесли 861 человека
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter