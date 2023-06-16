Илью Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение»

Илья Новиков с 2021 года проживает на Украине. Адвокатская палата Москвы посчитала, что его интервью от мая прошлого года YouTube-каналу «Популярная политика» нарушает адвокатскую этику, и лишила Новикова статуса адвоката

Илья Новиков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката юриста и бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан иноагентом), говорится в сообщении на сайте палаты.

«Совет прекратил статус адвоката за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения», — говорится в заявлении.

В решении от 30 мая, которое опубликовала палата, говорится, что поведение Новикова в Сети не соответствует кодексу профессиональной деятельности адвоката. В частности, там проанализировали интервью, которое юрист в мае прошлого года дал YouTube-каналу «Популярная политика» (запущенный сотрудниками признанного экстремистским и запрещенного в России ФБК).

В палате посчитали, что Новиков нарушил Женевскую конвенцию, высказывая мнение о том, что «взрывы складов и мостов — это вещь, которая допустима».

В палате также посчитали, что высказывания Новикова носят умышленный, грубый характер и свидетельствуют о недопустимом поведении, недостойном представителя адвокатской профессии. В решении подчеркивается, что он неоднократно говорил, что после 24 февраля 2022 года не видит перспектив для работы в России и считает себя скорее украинским юристом.

Новиков родился 11 февраля 1982 года в Москве, где потом с отличием окончил Российскую академию правосудия. С 2005-го преподавал там же на юридическом факультете и факультете повышения квалификации судей. С августа 2011 года — старший партнер юридического бюро «Гончарова, Новиков и партнеры». С 2002 по 2016 год был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?». За этот период стал обладателем «Бриллиантовой совы» (2014 год) и двух «Хрустальных сов» (2004, 2014 годы).

Среди громких дел адвоката были защита украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, экс-президента Украины Петра Порошенко. Новиков также представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией, иноагентом и запрещен). С 2021 года он живет в Киеве.

Минюст России 25 ноября расширил список физических лиц — иностранных агентов, включив в него Новикова. МВД объявило юриста в розыск «по статье УК» в прошлом декабре.