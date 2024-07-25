В генконсульстве в Турции рассказали об условиях экстрадиции Серебрякова

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Вопрос экстрадиции фигуранта дела о подрыве машины в Москве Евгения Серебрякова находится в компетенции правоохранительных органов России и Турции, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

«Генконсульство России в Анталье находится в постоянном контакте с представителями турецких властей и держит данную ситуацию на контроле. При этом вопрос экстрадиции россиянина находится в компетенции соответствующих правоохранительных ведомств двух стран», — говорится в сообщении.

В генконсульстве добавили, что турецкие оперативники в настоящее время проводят с Серебряковым следственные действия.

Кроме того, задержанный уже прошел медосмотр в Турции и готовится к возможной экстрадиции. По информации агентства IHA, его с охраной доставили в государственную больницу в районе Бодрума Муглы. Вместе с ним обследование прошел сопровождавший россиянина человек, отмечает агентство.

Взрыв внедорожника Toyota произошел рано утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы, пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. СК назвал причиной «детонацию неустановленного предмета» и установил личность причастного к преступлению, однако не раскрывал его имени. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что предполагаемому преступнику удалось выехать в Турцию.

Владельцем автомобиля называли заместителя начальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова, однако он опроверг эту информацию.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК), его передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

По словам главы турецкого МВД Али Ерликая, подозреваемый находился в аэропорту Бодрума в 9:40 мск, его задержала местная полиция на основании полученных от российской стороны данных. По информации Управления безопасности провинции Мугла, в городе Бодрум был задержан гражданин Российской Федерации 1995 года рождения, подозреваемый в совершении теракта в Москве.

В Киеве отрицают причастность к произошедшему. В Кремле не стали комментировать инцидент до результатов расследования.