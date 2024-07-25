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Политика ,  
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Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве прошел медконтроль в Турции

Подозреваемый в подрыве автомобиля 24 июля в Москве прошел медосмотр в Турции, сообщает агентство IHA.

Евгения Серебрякова с охраной доставили в государственную больницу в районе Бодрума Муглы. Вместе с ним медконтроль прошел сопровождавший россиянина человек, отмечает агентство.

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Взрыв внедорожника Toyota произошел на парковке жилого дома на севере Москвы, пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. СК назвал причиной «детонацию неустановленного предмета». Серебрякова задержала турецкая полиция в Бодруме.

В Киеве отрицают причастность к произошедшему. В Кремле не стали комментировать инцидент до результатов расследования. Следователи возбудили дела по ст. 30, ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство и ст. 222 — незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов. Материалы передали в управление по расследованию особо важных дел столичного СК.

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