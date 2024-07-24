«Ъ» узнал, что пострадавшим при взрыве в Москве оказался офицер ГРУ
Мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля Toyota на севере Москвы — офицер Минобороны, сообщают «Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники. По данным «Ъ» он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи.
Имя пострадавшего — Андрей Торгашов, сообщил РБК источник, близкий к МВД. Это же имя называет «МК». Телеканал «360» сообщал, что, по словам очевидцев, взорвавшаяся Toyota Prado принадлежит участнику военной операции на Украине.
РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
«МК» пишет, что Торгашов несколько лет назад служил в одной из секретных воинских частей, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, а некоторое время назад переехал в Москву.
Всего при взрыве пострадали два человека — помимо Торгашова, это его пассажирка, женщина, они госпитализированы.
Во взорвавшемся Toyota Land Cruiser Prado сдетонировал неизвестный предмет, который был установлен в автомобиле, уточняла представитель МВД Ирина Волк.
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