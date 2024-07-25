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Дело инстаблогеров ,  
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СК завершил расследование уголовного дела в отношении Блиновской

СК: расследование дела в отношении Блиновской завершено
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Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Расследование дела в отношении блогера Елены Блиновской завершено, материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в своем телеграм-канале.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов — ч. 2 ст. 198, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления — п. «б» ч. 4 ст. 174.1, и неправомерном обороте средств платежей — ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса.

По данным следователей, блогер вместе со своим мужем Алексеем Блиновским решила не платить 906 млн руб. налогов. Часть из них — 716 млн руб. — они легализовали. Также Блиновская для легализации доходов оплачивала счета двух подконтрольных ей компаний без уведомления их гендиректоров.

По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. В итоге она недоплатила НДФЛ и НДС на сумму 918 млн руб. в 2019–2021 годах.

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Алексей Блиновский

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее отправили под домашний арест, а после нарушений правил суд арестовал ее и перевел в СИЗО.

Федеральная налоговая служба в ноябре того же года сообщила, что задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб.

Мосгорсуд 24 июля 2024 года удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Блиновской до 19 августа. Как заявил адвокат блогера Булат Солтаханов, срок давности по вменяемой Блиновской статье об уклонении от уплаты налогов уже истек.

Также по делу проходит муж Блиновской Алексей. Следствие считает его соучастником схем по уклонению от уплаты налогов и махинаций по отмыванию средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. СК уточнил, что уголовное дело в отношении Блиновского выделено в отдельное производство после объявления мужчины в международный розыск.

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Теги
Елена Блиновская Следственный комитет неуплата налогов Мосгорсуд
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