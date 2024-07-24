Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов

Елена Блиновская (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Срок давности по вменяемой Елене Блиновской статье об уклонении от уплаты налогов истек, заявил ее адвокат Булат Солтаханов в Мосгорсуде на заседании о продлении блогеру меры пресечения.

«Срок давности по обвинению в отношении нашей подзащитной истек 15 июля этого года», — сказал защитник (цитата по ТАСС).

Несмотря на это, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Блиновской до 19 августа 2024 года. Защита намерена обжаловать решение.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее отправили под домашний арест, а после нарушений правил суд арестовал ее и перевел в СИЗО.

По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год.

Она недоплатила НДФЛ и НДС на сумму 918 млн руб. в 2019–2021 годах, добавили в ведомстве. ФНС в ноябре 2023 года сообщила, что задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб.