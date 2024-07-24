Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов
Срок давности по вменяемой Елене Блиновской статье об уклонении от уплаты налогов истек, заявил ее адвокат Булат Солтаханов в Мосгорсуде на заседании о продлении блогеру меры пресечения.
«Срок давности по обвинению в отношении нашей подзащитной истек 15 июля этого года», — сказал защитник (цитата по ТАСС).
Несмотря на это, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Блиновской до 19 августа 2024 года. Защита намерена обжаловать решение.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее отправили под домашний арест, а после нарушений правил суд арестовал ее и перевел в СИЗО.
По версии следствия, блогер разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год.
Она недоплатила НДФЛ и НДС на сумму 918 млн руб. в 2019–2021 годах, добавили в ведомстве. ФНС в ноябре 2023 года сообщила, что задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб.
Украина готова к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах
Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд
Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления
Банковский сектор подвергся DDOS-атаке
Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс