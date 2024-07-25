СК предъявил обвинения экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Кривоносу

Сергей Кривонос (Фото: president.gov.ua)

Российские следователи предъявили обвинение за совершенные на территории Донбасса преступления бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и экс-командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину, сообщил Следственный комитет (СК) по итогам совещания главы ведомства в Мариуполе.

По версии следствия, «в результате их преступных действий подконтрольные им военнослужащие осуществили обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР, повлекшие гибель и ранения 144 человек, в том числе 7 детей, разрушения и повреждения около 190 объектов гражданской инфраструктуры».

По информации Александра Бастрыкина, для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для заочного осуждения в прокуратуру направлены уголовные дела в отношении: