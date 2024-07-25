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Военная операция на Украине ,  
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СК предъявил обвинения экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Кривоносу

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Военная операция на Украине
Сергей Кривонос
Сергей Кривонос (Фото: president.gov.ua)

Российские следователи предъявили обвинение за совершенные на территории Донбасса преступления бывшему первому замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и экс-командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину, сообщил Следственный комитет (СК) по итогам совещания главы ведомства в Мариуполе.

По версии следствия, «в результате их преступных действий подконтрольные им военнослужащие осуществили обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР, повлекшие гибель и ранения 144 человек, в том числе 7 детей, разрушения и повреждения около 190 объектов гражданской инфраструктуры».

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Фото:Александр Река / ТАСС

По информации Александра Бастрыкина, для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для заочного осуждения в прокуратуру направлены уголовные дела в отношении:

  • гражданина Грузии Ушанги Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили, в 2014 году создавшего при поддержке украинских силовых структур «Грузинский национальный легион» (включен Росфинмониторингом в реестр террористических и экстремистских организаций) для борьбы с поддерживающим Россию населением ДНР и ЛНР;
  • бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских;
  • блогера Александра Шпака, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о деятельности армии.

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Следственный комитет Украина Донбасс обвинения
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