«Грузинский национальный легион» включили в перечень террористов

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Росфинмониторинг внес «Грузинский национальный легион» в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Члены легиона, по информации ФСБ, участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастны к организации диверсий и терактов на территории России.

14 июня 2024 года Южный окружной военный суд признал вооруженное формирование «Грузинский национальный легион» террористической организацией. Сейчас легион считается наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку, отметили в ФСБ.

Несколько месяцев назад, в феврале 2024 года, Басманный суд Москвы заочно арестовал главаря «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили. Против него возбудили два уголовных дела: по ч. 1 и ч. 3 ст. 359 УК (вербовка наемников и участие в вооруженном конфликте в этом качестве) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения).

В марте 2024 года суд в Москве также заочно арестовал заместителя командира «Грузинского национального легиона» Левана Пипию, обвиняемого по статье о наемничестве (ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса), его объявили в международный розыск.