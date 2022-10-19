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Зеленский уволил заявлявшего об убийстве русских посла в Казахстане

Зеленский снял с должности посла в Казахстане Петра Врублевского
Летом Петр Врублевский заявил о намерении Украины «убить как можно больше русских». В Москве и Астане резко осудили его слова, после чего стало известно, что посол покинет Казахстан. Пока не известно, кто займет его место

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла в Казахстане Петра Врублевского.

В конце августа представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских». Российская сторона раскритиковала эти слова. В МИД Казахстана назвали их неприемлемыми — во время беседы в дипведомстве посол извинился и заявил, что высказался «на фоне напряженного эмоционального состояния, потому что у него дома идет война».

Врублевский после публикации интервью ушел в отпуск, но затем вернулся в Астану. Тогда посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в МИД России, чтобы призвать к скорейшей высылке украинского дипломата. Захарова обвинила казахстанскую сторону в неисполнении обещания, что «бандеровский эмиссар никогда не вернется в Астану».

После этого российского посла Алексея Бородавкина вызвали в МИД Казахстана, где «разговор был довольно жесткий». В ведомстве указали, что тональность комментария Захаровой «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров».

Вскоре Бородавкин сообщил, что Врублевский в ближайшее время покинет страну, временный поверенный в делах в Украины в Казахстане уже назначен, а Киев рассматривает кандидатуру нового посла.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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