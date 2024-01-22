Суд заочно арестовал блогера-бодибилдера Шпака по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о распространении дискредитирующей информации о Вооруженных силах России, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Он арестован на два месяца. Срок ареста начнут исчислять после его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России.
Шпак 13 января был объявлен в розыск. Его обвиняют в публичном «распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил» (п. «д» ч. 2 ст 207.3 УК). Этот пункт касается действий «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Блогеру грозит от пяти до десяти лет заключения.
В августе против него возбудили два административных дела — по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и об отождествлении целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии (ст. 13.48 КоАП).
Осенью Шпака оштрафовали на 250 тыс. руб. по статье о дискредитации. Суд признал его виновным в совершении пяти административных правонарушений, назначив по каждому из них штраф в размере 50 тыс. руб. В постановлении суда говорилось, что причиной для возбуждения дела стали публикации «антивоенного содержания» в телеграм-канале блогера.
Александр Шпак — российский бодибилдер и Instagram-блогер (соцсеть принадлежит Meta, в России компания признана экстремистской и запрещена). Мужчина прославился своей эпатажной внешностью: он нарастил клыки, вставил импланты в грудь и ягодицы, а тело покрыл татуировками и пирсингом. У аккаунта Шпака в Instagram 2,6 млн подписчиков и почти 16 тыс. публикаций.
У него есть и YouTube-канал, где Шпак выкладывает видео в том числе с критикой военной операции на Украине. У канала 290 тыс. подписчиков, там опубликовано 3 тыс. видео.
Шпак уехал из России в Турцию в 2020 году и сейчас проживает в Черногории.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы