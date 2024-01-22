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Военная операция на Украине ,  
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Суд заочно арестовал блогера-бодибилдера Шпака по делу о фейках об армии

Суд заочно арестовал блогера-бодибилдера Александра Шпака за фейки об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Блогера заочно арестовали и объявили в международный розыск, он живет в Черногории, его обвиняют в дискредитации армии. Он критикует действия России на Украине на своем YouTube-канале
Александр Шпак
Александр Шпак (Фото: sashashpakofficial / VK)

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Александра Шпака по статье о распространении дискредитирующей информации о Вооруженных силах России, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Он арестован на два месяца. Срок ареста начнут исчислять после его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России.

Шпак 13 января был объявлен в розыск. Его обвиняют в публичном «распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил» (п. «д» ч. 2 ст 207.3 УК). Этот пункт касается действий «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Блогеру грозит от пяти до десяти лет заключения.

В августе против него возбудили два административных дела — по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и об отождествлении целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии (ст. 13.48 КоАП).

Осенью Шпака оштрафовали на 250 тыс. руб. по статье о дискредитации. Суд признал его виновным в совершении пяти административных правонарушений, назначив по каждому из них штраф в размере 50 тыс. руб. В постановлении суда говорилось, что причиной для возбуждения дела стали публикации «антивоенного содержания» в телеграм-канале блогера.

Александр Шпак — российский бодибилдер и Instagram-блогер (соцсеть принадлежит Meta, в России компания признана экстремистской и запрещена). Мужчина прославился своей эпатажной внешностью: он нарастил клыки, вставил импланты в грудь и ягодицы, а тело покрыл татуировками и пирсингом. У аккаунта Шпака в Instagram 2,6 млн подписчиков и почти 16 тыс. публикаций.

У него есть и YouTube-канал, где Шпак выкладывает видео в том числе с критикой военной операции на Украине. У канала 290 тыс. подписчиков, там опубликовано 3 тыс. видео.

Шпак уехал из России в Турцию в 2020 году и сейчас проживает в Черногории.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Яна Кондакова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Мосгорсуд дискредитация армии
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