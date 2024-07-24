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Видео задержания в Турции подозреваемого в подрыве машины в Москве

Видео задержания в Турции подозреваемого в подрыве машины в Москве
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Полиция в турецком Бодруме задержала подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Имя подозреваемого — Евгений Серебряков, запрос по поводу него сегодня утром поступил турецким властям по линии Интерпола от российских коллег.

Взрыв автомобиля Toyota на севере Москвы произошел утром 24 июля, пострадали находившиеся внутри мужчина и женщина. «Коммерсантъ» и «МК» называли пострадавшего мужчину офицером Минобороны, источник «Интерфакса» — руководителем одного из подразделений Генштаба. СК сообщил, что подозреваемый в подрыве установлен, но его имя не назвал. Глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что предполагаемому преступнику удалось выехать в Турцию.

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