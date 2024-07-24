NYT узнала об отношении глубинки Грузии к России и ЕС
Жители удаленных поселений в Грузии сохраняют ностальгию по советским временам, вспоминая благосостояние регионов с развитой промышленностью тогда и отвергая необходимость сближения с Евросоюзом, пишет The New York Times.
Корреспондент газеты пообщался с людьми в городах и деревнях промышленной и горнодобывающей глубинки Грузии, включая Казрети и Чиатуру, и убедился, что после нескольких десятилетий безработицы местные жители не разделяют тревоги протестующих в крупных городах республики. В Тбилиси несколько месяцев проходили демонстрации против принятия закона об иноагентах, ситуация вокруг него привела к расколу властей в стране и проблемам на пути вступления в Евросоюз.
«Многие горожане воспринимают советский период как эпоху оккупации и политических репрессий, но для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания, когда у всех была работа. За пределами столицы процветают безработица, пьянство и наркомания», — отмечается в публикации.
Автор статьи также пришел к выводу, что для многих жителей бывших промышленных регионов нет принципиальной разницы между прозападным правительством, правившим Грузией в 2000-х, и нынешним, занявшим по отношению к России более нейтральную позицию.
Принятие закона, который президент обжаловала в Конституционном суде страны, привело к тому, что в июле ЕС приостановил прием Грузии в альянс.
В Кремле назвали абсурдным считать грузинский «закон об иноагентах» «русским проектом», указав, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», были США.
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