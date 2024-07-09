Президент Грузии назвала парламент страны вражеским

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Власти Грузии ведут вражескую и необдуманную политику, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Она напомнила о переносе грузино-американских военных учений «Достойный партнер — 2024» на неопределенный срок, а также последовавший за ним отказ Евросоюза выделить грузинскому Минобороны €30 млн. По мнению Зурабишвили, все это — прямое следствие антиевропейской и антизападной риторики действующего правительства Грузии.

«Стоит рассмотреть эти очень тяжелые сообщения от двух наших близких друзей! Это ответ на невежественную и враждебную политику правящей партии по отношению к ним, а также предупреждение населению», — отметила президент. По ее словам, партнеры Грузии дают стране выбор — присоединиться к Западу и последовать к европейскому будущему или остаться на «изолированной русской орбите».

30 мая начался всесторонний пересмотр стратегических двусторонних отношений между Вашингтоном и Тбилиси. Он связан с обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных стран в попытках открыть «второй фронт» для усиления давления на Россию из-за украинского конфликта. Американская сторона утверждает, что такие обвинения ложны.

5 июля США на неопределенный срок отложили проведение учений, которые были запланированы на 25 июля — 6 августа 2024 года. Как уточнили в пресс-службе Пентагона, это произошло на фоне процесса по пересмотру.

9 июля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что ЕС заморозил €30 млн, которые должны были направить Минобороны Грузии. Герчинский пообещал, что «это только первый шаг» и что поддержка правительства Грузии Евросоюзом будет уменьшаться, ее будут направлять гражданскому обществу и СМИ. По словам посла, пока неясно, станет ли Грузия частью грядущего расширения Евросоюза.

В частности, недовольство ЕС связано с принятым в Грузии законом об иноагентах. Согласно документу, некоммерческие организации (НКО) и СМИ обязаны регистрироваться в реестре, если у них есть более 20% зарубежного финансирования. При несоблюдении этого требования предусмотрены штрафы.