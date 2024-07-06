Президент Грузии заявила об угрозе на пути в Европу

Без партнеров у Грузии не будет ресурсов для защиты государства, заявила грузинский президент. Накануне Минобороны США сообщило, что США на неопределенный срок отложат проведение совместных с Грузией военных учений

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Грузинское правительство в связи с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния» поставило под угрозу «европейский путь» страны, сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на вопрос о заявлении Пентагона об откладывании проведения совместных военных учений, передает 1TV.

«Это может нанести такой же ущерб нашему европейскому пути <...> Это наносит ущерб стратегическому партнерству с Соединенными Штатами, нашему оборонному потенциалу», — отметила она.

По ее словам, в изоляции, без партнеров у Грузии не будет никаких ресурсов для укрепления армии и обороноспособности. Грузинское правительство, с которым президент конфликтует, не может понять, кто ему друг, а кто — враг, сказала Зурабишвили.

Накануне в Пентагоне сообщили, что Вашингтон на неопределенный срок отложит проведение военных учений Noble Partner («Достойный партнер»), которые первоначально были запланированы на 25 июля — 6 августа 2024 года в Грузии. В ведомстве подчеркнули, что это происходит на фоне «всестороннего пересмотра стратегических двусторонних отношений между США и Грузией», которое связано с обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных организаций в попытках открыть «второй фронт» для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине.

В грузинском Минобороны выразили сожаление о переносе грузино-американских учений на неопределенный срок. Там подчеркнули, что стороны продолжают подготовку к учениям Agile Spirit — 2025 («Проворный дух»).

В конце мая грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что интерес к принятию в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» и его критика вызваны в том числе тем, что от страны с начала конфликта на Украине требовали открытия «второго фронта». В середине того же месяца грузинский парламент принял данный законопроект. На фоне этого в стране прошли массовые протесты. Зурабишвили наложила на закон вето, однако депутаты преодолели его. В результате 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что подписал закон.

На Западе законопроект раскритиковали. В конце мая высокопоставленный европейский чиновник предположил в разговоре с Foreign Policy, что, если Грузия не откажется от закона, страна может лишиться статуса кандидата на вступление в Евросоюз. FT сообщала, что Швеция, Нидерланды, Чехия и Эстония призывают ЕС рассмотреть возможность введения санкций против Тбилиси из-за законопроекта.