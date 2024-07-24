В Курской области беспилотники атаковали неработающее предприятие
Украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие в курском городе Льгов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«После сбросов взрывных устройств на территории возникло возгорание, которое было оперативно потушено пожарной командой», — уточнил Смирнов. Он не назвал предприятие, которое было атаковано.
За ночь на 24 июля в регионе дважды объявляли сигналы опасности — атаки беспилотников и ракет. Первое предупреждение об опасности отменили через четыре часа, второе — через 25 минут после начала.
Курская область, как и другие российские граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам с украинской стороны после начала военной операции.
22 июля более 5 тыс. жителей региона остались без света после атаки беспилотника на райцентр Глушковского района. Линия электропередачи в поселке Глушково получила повреждения в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера.
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