 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области беспилотники атаковали неработающее предприятие

Врио губернатора Смирнов: дроны атаковали неработающее предприятие в Льгове
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие в курском городе Льгов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«После сбросов взрывных устройств на территории возникло возгорание, которое было оперативно потушено пожарной командой», — уточнил Смирнов. Он не назвал предприятие, которое было атаковано.

За ночь на 24 июля в регионе дважды объявляли сигналы опасности — атаки беспилотников и ракет. Первое предупреждение об опасности отменили через четыре часа, второе — через 25 минут после начала.

В Курской области мужчина пострадал при ударе дрона по комбайну
Политика
Фото:Google Maps

Курская область, как и другие российские граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам с украинской стороны после начала военной операции.

22 июля более 5 тыс. жителей региона остались без света после атаки беспилотника на райцентр Глушковского района. Линия электропередачи в поселке Глушково получила повреждения в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Теги
Курская область беспилотники Алексей Смирнов Украина
Материалы по теме
Обломки украинских дронов упали на улицы Курска
Политика
В Белгородской и Курской областях объявили опасность атаки дронов
Политика
При атаке дронов в Курской области ранены женщина и мужчина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
Мэр Харькова сообщил о двух взрывах в городе Политика, 08:22
СК возбудил уголовное дело из-за взрыва машины на севере Москвы Общество, 08:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:03
Минобороны отчиталось о трех сбитых дронах за ночь Политика, 08:00
Полковника ФСБ заподозрили в вымогательстве через «Незыгаря» и «ВЧК-ОГПУ» Общество, 07:51
Морской экспорт нефти ВСТО обновит рекорд в июле Бизнес, 07:34
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятия РБК и Millennium, 07:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве взорвался автомобиль Общество, 07:32
В Курской области беспилотники атаковали неработающее предприятие Политика, 07:31
Кеннеди-младший предрек революцию и классовую войну в США Политика, 07:24
Украинский посол заявил о желании «наверстать упущенное в Африке» Политика, 07:20
Рост и фигура сильно влияют на зарплату. Но иначе, чем думали ученые Pro, 07:00
Перевозчики пожаловались на сбои «Платона» из-за средств радиозащиты Бизнес, 07:00
В Воронежской области во второй раз за ночь ввели опасность атаки дронов Политика, 06:40