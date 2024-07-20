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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области мужчина пострадал при ударе дрона по комбайну

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Курской области украинский коптер атаковал работавший в поле комбайн, в результате ранен механизатор, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Комбайн работал недалеко от села Снагость Кореневского района. Пострадавшего доставили в Глушковскую районную больницу.

Обломки украинских дронов упали на улицы Курска
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

После начала военной операции на Украине приграничная Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

Предыдущей ночью, 19 июля, над регионом сбили 11 дронов. Часть обломков упала в Курске, в результате ранение и ожоги получили двое жителей. Им оказали помощь на месте.

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Теги
Курская область Алексей Смирнов дроны беспилотники комбайн
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