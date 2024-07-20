В Курской области мужчина пострадал при ударе дрона по комбайну
В Курской области украинский коптер атаковал работавший в поле комбайн, в результате ранен механизатор, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
Комбайн работал недалеко от села Снагость Кореневского района. Пострадавшего доставили в Глушковскую районную больницу.
После начала военной операции на Украине приграничная Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.
Предыдущей ночью, 19 июля, над регионом сбили 11 дронов. Часть обломков упала в Курске, в результате ранение и ожоги получили двое жителей. Им оказали помощь на месте.
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