В Курской области мужчина пострадал при ударе дрона по комбайну

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В Курской области украинский коптер атаковал работавший в поле комбайн, в результате ранен механизатор, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Комбайн работал недалеко от села Снагость Кореневского района. Пострадавшего доставили в Глушковскую районную больницу.

После начала военной операции на Украине приграничная Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

Предыдущей ночью, 19 июля, над регионом сбили 11 дронов. Часть обломков упала в Курске, в результате ранение и ожоги получили двое жителей. Им оказали помощь на месте.