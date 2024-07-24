В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — призвал глава региона. Жителей, которые находятся на улице, Смирнов попросил зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.
Через 25 минут сигнал отменили.
После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ.
В ночь на 24 июля в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Смирнов не уточнил, работала ли ПВО, предупреждение через четыре часа сняли. Ракетную опасность объявили спустя почти 20 минут после отмены опасности атаки дронов.
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