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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность
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Военная операция на Украине

Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — призвал глава региона. Жителей, которые находятся на улице, Смирнов попросил зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

Через 25 минут сигнал отменили.

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ.

В ночь на 24 июля в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Смирнов не уточнил, работала ли ПВО, предупреждение через четыре часа сняли. Ракетную опасность объявили спустя почти 20 минут после отмены опасности атаки дронов.

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Теги
Алексей Смирнов Курская область ракетная опасность
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