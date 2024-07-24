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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — уточнил он.

В Белгородской и Курской областях объявили опасность атаки дронов
Политика
Фото:Антон Вергун / ТАСС

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе Курская область, регулярно подвергаются атакам дронов.

22 июля более 5 тыс. жителей региона остались без света после атаки беспилотника на райцентр Глушковского района. Он находится в юго-западной части Курской области и граничит с Сумской областью Украины. Линия электропередачи в поселке Глушково получила повреждения в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера.

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Курская область Алексей Смирнов беспилотники
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