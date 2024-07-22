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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области 5 тыс. человек остались без света после атаки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Более 5 тыс. жителей Курской области остались без света после атаки дрона на райцентр Глушковского района, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Линия электропередачи в поселке Глушково получила повреждения в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера. По словам Смирнова, ремонтные работы начнутся, «когда позволит обстановка».

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области и граничит с Сумской областью Украины.

В Курской области мужчина пострадал при ударе дрона по комбайну
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Фото:Google Maps

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе Курская область, регулярно подвергаются атакам дронов.

Двумя днями ранее, 20 июля, украинский беспилотник атаковал комбайн, работавший в поле недалеко от села Снагость в Кореневском районе Курской области, в результате был ранен механизатор.

Теги
Курская область Алексей Смирнов электричество дроны беспилотники
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