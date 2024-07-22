В Курской области 5 тыс. человек остались без света после атаки дрона

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Более 5 тыс. жителей Курской области остались без света после атаки дрона на райцентр Глушковского района, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Линия электропередачи в поселке Глушково получила повреждения в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера. По словам Смирнова, ремонтные работы начнутся, «когда позволит обстановка».

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области и граничит с Сумской областью Украины.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе Курская область, регулярно подвергаются атакам дронов.

Двумя днями ранее, 20 июля, украинский беспилотник атаковал комбайн, работавший в поле недалеко от села Снагость в Кореневском районе Курской области, в результате был ранен механизатор.