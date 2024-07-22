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Политика ,  
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ЕС начнет переговоры о безвизовом режиме с Арменией

Евросоюз начнет переговоры с Арменией о введении безвизового режима, сообщает пресс-служба Совета ЕС в соцсети Х.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал решение историческим, а также поблагодарил союз за первую военную помощь республике в размере €10 млн.

«Это очень важная веха в углубляющемся партнерстве между Арменией и ЕС, основанном на общих ценностях и принципах, а также на общем видении стабильности, мира и процветания», — добавил он (цитата по news.am).

Точная дата переговоров неизвестна, они могут растянуться на годы. Например, переговоры ЕС и Украины об установлении безвиза длились девять лет — с 2012 по 2017 год.

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ЕС и Армения в феврале договорились начать работу над «амбициозным расширением партнерства», в том числе в сфере безопасности. В начале марта Мирзоян заявил, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Это происходит на фоне ухудшения отношений с Россией.

В Кремле выражали надежду на сохранение с республикой партнерских и союзнических отношений.

Теги
Армения Евросоюз безвизовый режим
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