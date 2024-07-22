Лех Валенса назвал выход Байдена из гонки спасением чести

Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Джо Байден, отказавшись участвовать в президентской гонке, сохранил свою честь. Такое мнение бывший президент Польши Лех Валенса выразил в интервью порталу Goniec.

«После неудавшегося покушения на [кандидата в президенты Дональда] Трампа у него [Байдена] не было абсолютно никаких шансов на победу. Значит, он поступил правильно. На мой взгляд, он хорошо прочитал вызовы времени», — сказал политик.

С учетом сложившийся в США обстановки решение Байдена — одно из самых умных, которые тот мог принять, считает Валенса. По его словам, другие варианты могли закончиться плохо.

Трампу очень повезло в нынешней президентской кампании, добавил экс-лидер Польши. По мнению польского политика, бывший американский президент и нынешний кандидат на эту должность выступает против старых идей построения демократии, но не предлагает ничего нового. Это соответствует царящим в мире настроениям, уверен Валенса.

21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником демократ назвал вице-президента Камалу Харрис. Предвыборный комитет Байдена уже подал документы в Федеральную избирательную комиссию на ее имя.

Выходу из гонки предшествовали обсуждения состояния здоровья и возраста политика. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, в ходе которых американский президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля на Трампа совершили покушение. Стрелка ликвидировали полицейские; им оказался 20-летний гражданин США Томас Мэттью Крукс, чьи мотивы остаются неизвестными. Во время стрельбы экс-президент почти не пострадал, пуля задела ему лишь ухо. Однако при этом погиб участник митинга и еще два человека получили ранения.