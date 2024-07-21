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Бывший врач Белого дома раскрыл новую информацию о ранении Трампа

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Выборы президента США
Трамп отделался раной шириной 2 см, «которая простиралась вниз по хрящевой поверхности уха». На нее не потребовалось накладывать швы, однако у экс-президента периодически открывается кровотечение. Сейчас рана «правильно заживает»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Bill Pugliano / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо за подписью конгрессмена-республиканца Ронни Джексона (член палаты представителей от Техаса), в котором в деталях описана медицинская помощь, которую он получил после покушения. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документ.

Джексон работал врачом в Белом доме, в том числе в годы, когда главой государства был Трамп. После ухода из американской администрации он стал союзником Трампа и успешно избрался в конгресс, отмечает газета.

Детали о помощи президенту раскрыл предвыборный штаб Трампа, их изложил Джексон. Он рассказал, что ежедневно осматривал и обрабатывал ухо Трампа, раненное в результате покушения.

По словам Джексона, Трамп отделался раной шириной 2 см, «которая простиралась вниз по хрящевой поверхности уха». На нее не потребовалось накладывать швы, однако у экс-президента до сих пор наблюдается «периодическое кровотечение, требующее наложения повязки», сообщил он. Конгрессмен объяснил это наличием в ухе большого числа сосудов.

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Дональд Трамп

После того как Трамп получил ранение, у него возникло кровотечение и образовался отек. Однако последний уже прошел, а рана начала «правильно заживать», добавил Джексон. С его слов, Трампу может потребоваться пройти дополнительные обследования, в том числе комплексное обследование слуха.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Трамп получил ранение в ухо, стрелка убили. Также погиб еще один человек, двое пострадали.

После покушения Трампа доставили в Butler Memorial Hospital. Там медики провели «тщательное обследование на предмет дополнительных травм, в том числе компьютерную томографию [сканирование] его головы», рассказал Джексон.

Трамп охарактеризовал совершенное на него покушение как «крайне сюрреалистический опыт» и похвалил Секретную службу, несмотря на критику ее действий. «Я должен быть мертв», — сказал он через два дня после покушения.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп медицинская помощь покушение на убийство США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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