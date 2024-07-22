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Дело инстаблогеров ,  
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СК попросит суд продлить срок ареста Блиновской на месяц

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Дело инстаблогеров
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следствие попросило Мосгорсуд продлить срок ареста блогеру Елене Блиновской еще на месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.

Заседание о продлении меры пресечения запланировано на 24 июля. В суде ТАСС подтвердили поступление ходатайства Следственного комитета (СК).

РБК обратился за комментарием к адвокату Блиновской Наталии Сальниковой.

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Блогера Елену Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов в апреле 2023 года. По версии следствия, организатор «Марафонов желаний» в соцсетях разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. Как сообщила ФНС, задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб. Обвинения в неуплате налогов предъявлены также ее мужу. В апреле 2023 года Блиновскую отправили в СИЗО.

22 марта 2024 года Следственный комитет предъявил окончательное обвинение в отношении Блиновской. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов; легализации денежных средств, приобретенных преступным путем; неправомерном обороте средств платежей. По данным ФНС, блогер использовала для ухода от уплаты налогов 18 юрлиц и трех ИП. Алексея Блиновского обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

Теги
Елена Блиновская неуплата налогов блогеры ФНС Мосгорсуд
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