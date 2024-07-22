Стрелков заявил о желании работать швеей в колонии в Кирово-Чепецке

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC)

Бывший глава Минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) начал отбывать наказание в колонии общего режима ИК-5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области, сообщил РБК адвокат Александр Молохов.

По словам защитника, состояние здоровья Стрелкова удовлетворительное. Подзащитный изъявил желание работать на швейном производстве, отметил Молохов.

Адвокат намерен посетить Стрелкова 24 июля, ознакомить его с проектом кассационной жалобы на приговор в Верховный суд и обсудить перспективы условно-досрочного освобождения.

В колонию в Кирово-Чепецке экс-главу военного ведомства ДНР доставили 18 июля.

Стрелкова задержали летом 2023 года, следствие засекретило его дело. Источники РБК сообщили, что Стрелкова задержали по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Адвокат экс-министра обороны ДНР заявил, что подзащитный высказывался в телеграм-канале по поводу связанной с Крымом проблематики и о довольствии военнослужащих.

В конце июля 2023 года суд арестовал Стрелкова по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). В конце января 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляцию защиты Стрелкова суд отклонил.