Стрелкова доставили в колонию в Кирово-Чепецке

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) прибыл в колонию общего режима ИК-5 в Кирово-Чепецке в Кировской области для отбывания наказания, сообщил РБК адвокат Александр Молохов.

27 июня Стрелкова этапировали в колонию.

По словам Молохова, он посетит подзащитного, когда это будет возможно. В планах защиты — кассация приговора в Верховном Суде и жалоба в Конституционный суд.

По информации издания Vkirove, для отличившихся примерным поведением осужденных в ИК работает профилакторий и отряд с улучшенными условиями. В частности, в этом отряде открыт спортзал для осужденных.

Стрелкова задержали летом 2023 года, следствие засекретило его дело. Источники РБК сообщили, что Стрелкова задержали по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Адвокат экс-министра обороны ДНР заявил, что подзащитный высказывался в телеграм-канале по поводу связанной с Крымом проблематики и довольствии военнослужащим.

В конце июля суд арестовал Стрелкова по делу по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса — публичные призывы к экстремизму с использованием интернета. В конце января 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляцию защиты Стрелкова суд отклонил.