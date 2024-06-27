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Политика ,  
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Игоря Стрелкова этапировали в колонию

Стрелкова задержали в июле 2023 года. Причиной стали его посты о довольствии военнослужащих, рассказывал сам экс-министр обороны ДНР. В январе его приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков (Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС)

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в колонию, сообщила его супруга Мирослава Регинская. В какую именно колонию его направили — неизвестно. Информацию подтвердил РБК адвокат Стрелкова Александр Молохов.

Стрелкова задержали в июле 2023 года, однако дело было засекречено. Источники РБК сообщали, что задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Стрелков заявлял, что его преследование связано с постами в телеграм-канале, которые касались Крыма и довольствия военнослужащих.

В том же месяце Стрелкова арестовали по делу о призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). В конце января Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. 29 мая суд отклонил апелляцию защиты экс-министра обороны ДНР.

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Игорь Стрелков

Стрелков называет себя выходцем из ФСБ. Он говорил, что ушел из спецслужбы в 2013 году в звании полковника. В 2014-м он стал одним из лидеров ополчения в Донбассе, после чего несколько месяцев возглавлял министерство обороны ДНР. Суд в Нидерландах заочно приговорил Стрелкова к пожизненному сроку по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе летом 2014-го. Экс-министр обороны ДНР отрицал вину. Москва также неоднократно отвергала причастность к авиакатастрофе.

После начала военной операции Стрелков неоднократно подвергал критике действия российского Минобороны, которое на тот момент возглавлял Сергей Шойгу, а также ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. После ареста защита Стрелкова заявляла о его готовности отправиться на военную службу в одну из войсковых частей в зоне военной операции. «Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует», — сообщал РБК Молохов.

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