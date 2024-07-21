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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев объяснил невозможность заключить мирный договор с Арменией

Алиев: Баку не может заключить мирный договор с Арменией из-за ее Конституции
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Баку не может заключить мирный договор с Арменией, пока в ее Конституции содержатся ссылки на документ, предполагающий объединение с Нагорным Карабахом. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме, который проходит в республике, передает Turan.

Он уточнил, что говорит о ссылке на Декларацию о независимости Армении. Она содержится в первой статье армянской Конституции. В самой декларации среди оснований принятия перечислено постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха»

Декларация, по словам Алиева, представляет угрозу территориальной целостности Азербайджана, «поскольку в ней говорится об объединении так называемого Нагорного Карабаха с Арменией».

«То есть, пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно», — пояснил он.

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О том, что Армения должна внести изменения в Конституцию для подписания мирного договора, Алиев говорил и ранее. В частности, он упомянул об этом 13 июля на встрече с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.

Премьер Армении Никол Пашинян в январе заявил о необходимости принятия новой Конституции страны для заключения мира с Азербайджаном. Если решение Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного совета Армении о воссоединении двух республик продолжит оставаться основой государственной политики Армении, то мира между Ереваном и Баку никогда не будет, считает премьер.

В сентябре 2023 года Баку провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе, в результате которой непризнанная республика прекратила свое существование и перешла под его контроль. Большинство населения региона составляли этнические армяне, почти все они — больше 100 тыс. человек — уехали в Армению.

Совбез Армении возложил ответственность за потерю Нагорного Карабаха на Россию Пашинян обвинил российских миротворцев в непредоставлении защиты мирному населению Карабаха. Москва отвергла оба обвинения.

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Армения Азербайджан мирный договор Ильхам Алиев
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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