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Война санкций ,  
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МКБ подал иск к Euroclear на 11,4 млрд руб.

Сюжет
Война санкций

Московский кредитный банк (МКБ) подал в Арбитражный суд Москвы на бельгийский депозитарий Euroclear, следует из картотеки суда.

Иск был подан 17 июля. В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий (НРД).

«Интерфакс» уточняет, что сумма иска — 11,448 млрд руб.

МКБ в отчетности за первое полугодие 2023 года напомнил, что банк попал под блокирующие санкции США, ЕС и Великобритании, что «привело к ограничению возможностей группы по управлению рядом активов (требования к финансовым организациям, остатки на счетах,
требования по расчетам по долговым финансовым инструментам)». По состоянию на 30 июня 2023
года общий объем таких активов составил 26,148 млн руб.

Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Банк подал обращения в Казначейство Бельгии и Министерства финансов Люксембурга о получении индивидуальных лицензий на разблокировку активов клиентов — ценных бумаг и доходов по ним, которые были заблокированы в связи с введением санкций ЕС против НРД. «Дополнительно Банк направил документы по реализации генеральных лицензий Казначейства Бельгии и Министерства финансов Люксембурга для разблокировки активов клиентов. Банк надеется, что эти усилия позволят инвесторам вновь получить право распоряжаться своими ценными бумагами и доходами от них», — следует из отчетности.

В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали денежные средства и ценные бумаги российских клиентов на счетах НРД.

В июне Транскапиталбанк выиграл суд против Euroclear. ТКБ подал иск на 1,8 млрд руб. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил его, взыскав более $20,3 млн и около €99 тыс. убытков.

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Теги
МКБ Euroclear Арбитражный суд санкции против России
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