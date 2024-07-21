МКБ подал иск к Euroclear на 11,4 млрд руб.

Московский кредитный банк (МКБ) подал в Арбитражный суд Москвы на бельгийский депозитарий Euroclear, следует из картотеки суда.

Иск был подан 17 июля. В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий (НРД).

«Интерфакс» уточняет, что сумма иска — 11,448 млрд руб.

МКБ в отчетности за первое полугодие 2023 года напомнил, что банк попал под блокирующие санкции США, ЕС и Великобритании, что «привело к ограничению возможностей группы по управлению рядом активов (требования к финансовым организациям, остатки на счетах,

требования по расчетам по долговым финансовым инструментам)». По состоянию на 30 июня 2023

года общий объем таких активов составил 26,148 млн руб.

Банк подал обращения в Казначейство Бельгии и Министерства финансов Люксембурга о получении индивидуальных лицензий на разблокировку активов клиентов — ценных бумаг и доходов по ним, которые были заблокированы в связи с введением санкций ЕС против НРД. «Дополнительно Банк направил документы по реализации генеральных лицензий Казначейства Бельгии и Министерства финансов Люксембурга для разблокировки активов клиентов. Банк надеется, что эти усилия позволят инвесторам вновь получить право распоряжаться своими ценными бумагами и доходами от них», — следует из отчетности.

В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали денежные средства и ценные бумаги российских клиентов на счетах НРД.

В июне Транскапиталбанк выиграл суд против Euroclear. ТКБ подал иск на 1,8 млрд руб. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил его, взыскав более $20,3 млн и около €99 тыс. убытков.