В Госэнергонадзоре обвинили Житомирскую область в невыключении света

Житомирская область в обход распоряжений «Укрэнерго» избегала отключений электроэнергии, заявил в эфире украинского национального телемарафона председатель украинского Госэнергонадзора Руслан Слободян. Об этом сообщает украинская газета New Voice.

«Житомирскую область мы поехали проверять неслучайно, ведь получили сигналы, обращения граждан и данные от «Укрэнерго», что там что-то не совсем правильно происходит», — заявил Слободян.

По его словам, в Житомирской области заявляли, что исполняют команду на применение графиков отключений энергоснабжения. Однако нагрузка на сети в области «фактически не снижалась существенно или не снижалась вообще», отметил Слободян.

Также Госэнергонадзор провел проверку в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях. С 22 июля специалисты изучат ситуацию с энергоснабжением в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

Слободян добавил, что энергосистема на Украине не полностью автоматизирована, поэтому большое значение в ней играет еще и человеческий фактор.

Российское Минобороны отчитывалось об ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, за последние месяцы оказались повреждены и разрушены Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и др. 20 июля повреждения получили объекты энергетики в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. В стране действуют графики отключения электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. О сложной зиме украинцев предупреждал исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.