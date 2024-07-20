На Украине погиб поляк, участвовавший в боях на стороне ВСУ

На Украине погиб гражданин Польши, участвовавший в боях на стороне украинской армии, сообщает PAP. С ним простились на Байковом кладбище в Киеве.

22-летний Томаш Сенкала осенью 2023 года вступил в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Он погиб 13 июля в поселке Диброва Северодонецкого района ЛНР. Сенкалу похоронят на родине, в Люблинском воеводстве.

В мае погиб гражданин Колумбии 24-летний Алексис Тарасона Ибаньес, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины. Он был часовым на военной базе и попал под ракетный удар. По словам его отца, колумбиец был военным. В декабре 2023 года он по совету друга уехал в Польшу в поисках работы. Позднее он отправился на Украину. Отец погибшего обратился в МИД Колумбии с просьбой помочь с возвращением тела сына на родину.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по иностранным наемникам. В марте ведомство заявляло, что с февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранцев для участия в боевых действиях, убиты 5962 наемника.