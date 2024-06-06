Минобороны отчиталось об ударе по иностранным наемникам ВСУ
Российские военные за сутки нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах. Об этом сообщило Минобороны России.
За сутки военные также нанесли удар по складу хранения безэкипажных катеров и месту подготовки и запуска беспилотников самолетного типа. Средства противовоздушной обороны сбили 48 дронов, противокорабельную ракету «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».
В середине марта 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек. «К настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», — заявило ведомство.
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