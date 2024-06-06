 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об ударе по иностранным наемникам ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные за сутки нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах. Об этом сообщило Минобороны России.

За сутки военные также нанесли удар по складу хранения безэкипажных катеров и месту подготовки и запуска беспилотников самолетного типа. Средства противовоздушной обороны сбили 48 дронов, противокорабельную ракету «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».

Минобороны заявило о взятии в плен воевавшего на стороне ВСУ колумбийца
Политика
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В середине марта 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек. «К настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», — заявило ведомство.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Теги
Минобороны наемники беспилотники
Материалы по теме
Минобороны назвало число убитых на Украине наемников
Политика
В ДНР за наемничество будут судить француза
Политика
Минобороны показало кадры допроса попавшего в плен на Украине колумбийца
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Спорт, 15:48
Шольц пообещал не допустить войну в Германии Политика, 15:48
Черчесов объяснил, почему предпочел сборную Казахстана иностранному клубу Спорт, 15:45
США провели второй за неделю пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III Политика, 15:36
Дипломат России увидел признаки подготовки к возможной мобилизации в НАТО Политика, 15:33
Пушилин сообщил об успехах российских военных в направлении Часова Яра Политика, 15:32
Что покажут на Apple WWDC 2024. iOS 18, искусственный интеллект и другое Life, 15:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ВТБ сравнили принятие решения по ключевой ставке ЦБ с «Игрой в бисер» Финансы, 15:25
Банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции в финансовых услугах Технологии и медиа, 15:25
Погоня киллера за мужчиной на западе Москвы. Видео Общество, 15:24
ЕЦБ понизил ставку впервые с 2019 года Инвестиции, 15:20
ПСБ и «Ассоциация ФинТех» подписали меморандум о развитии сотрудничества Пресс-релиз, 15:13
Что будет с ипотекой на ИЖС после отмены льготной программы под 8% Недвижимость, 15:13
Зеленский прибыл во Францию на юбилей высадки в Нормандии Политика, 15:12