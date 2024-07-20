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Война с хуситами ,  
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ВМС Британии сообщили о нападении на либерийское судно рядом с Йеменом

Сюжет
Война с хуситами
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Судно под флагом Либерии подверглось двойному нападению беспилотников с моря и воздуха в Красном море, сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе морской безопасности Британии.

20 июля Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявило, что получило сообщение о двух случаях нападения на судно в 64 морских милях (118,5 км) к северо-западу от йеменского города Моха. По словам капитана, «неуправляемая воздушная система» и «неуправляемое надводное судно» взорвались рядом с бортом.

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Фото:Ricardo Moraes / Reuters

По данным источника агентства, морское судно идентифицировано как «контейнеровоз под флагом Либерии». Оно подверглось атаке двух беспилотников. Один из них оказался яликом (легкой лодкой. — РБК). После нападения борт продолжал маневрировать на высокой скорости, чтобы скрыться, так как был в ожидании помощи от военного корабля.

Осенью 2023 года хуситы начали атаковать суда в Красном море, чтобы поддержать палестинское движение ХАМАС. Оно ведет войну с Израилем.

Очередной случай произошел 7 июля в Аденском заливе. Тогда греческий фрегат отразил атаку дронов на корабль под флагом Панамы. Атаковать судно пытались четыре аппарата. Два из них сменили курс, а остальные были уничтожены пушкой и новой противодронной системой. 22 июня ВМС Великобритании сообщили о взрывах у торгового судна в Аденском заливе.

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Йемен ВМС Великобритании судно беспилотники атака
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