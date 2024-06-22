ВМС Британии сообщили о взрывах у торгового судна в Аденском заливе

В Аденском заливе вблизи торгового судна произошли взрывы, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в соцсети Х (ранее Twitter).

Публикация классифицирована как предупреждение об атаке.

Инцидент произошел в 126 морских милях (около 233 км) к востоку от города Аден в Йемене. «Экипаж в безопасности, и судно направляется в следующий порт захода», — говорится в сообщении UKMTO.

В центре рекомендовали другим судам соблюдать осторожность и в случае подозрительной активности направить сообщение в организацию.

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы утверждают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. При этом атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.

Великобритания и США при поддержке международной коалиции с января наносят в ответ удары по объектам движения в Йемене.

12 июня хуситы атаковали в Красном море судно Tutor, которое плавало под либерийским флагом и принадлежало и управлялось Грецией. В результате на корабле произошло сильное затопление, повреждения получило машинное отделение. Экипаж корабля эвакуировали, само судно бросили дрейфовать.

Спустя шесть дней, 18 июня, UKMTO сообщило, что судно затонуло. По данным британских ВМС, один моряк пропал без вести.