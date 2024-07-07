Греческий фрегат отразил атаку дронов на корабль в Аденском заливе

Греческий фрегат сбил два дрона при защите торгового судна в Аденском заливе

Фрегат ВМС Греции HS Psara класса «Гидра» (Фото: Zuma / ТАСС)

Греческий фрегат Psara, который участвует в европейской миссии Eunavfor Aspides, сбил два дрона при защите торгового судна в Аденском заливе, сообщает ERT-news.

По его данным, инцидент произошел 7 июля около 3:00. Как уточняет телеканал, атаковать судно пытались четыре аппарата, из них два сменили курс, а остальные уничтожены пушкой и новой противодронной системой. Фрегат сопровождал торговое судно, которое принадлежит Кипру и идет под флагом Панамы, уточняет ERT.

Хуситы начали атаковать суда в Красном море минувшей осенью в качестве поддержки палестинского движения ХАМАС, которое ведет войну с Израилем. Из-за нападений многие международные судоходные компании изменили маршруты, рейсы стали более продолжительными.

В мае командующий миссией ЕС Eunavfor Aspides контр-адмирал Василиос Грипарис предупредил, что в Красном море осталось три боевых корабля — их не хватает для защиты торговых судов в Красном море. Для оптимального выполнения миссии, по его словам, нужно не менее десяти кораблей, а также поддержка с воздуха беспилотниками или морским самолетом-разведчиком.