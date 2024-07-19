Хуситы заявили об ударе новым беспилотником по Тель-Авиву

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Йеменские хуситы подтвердили атаку на Тель-Авив с помощью нового беспилотника «Яффо», заявил военный представитель «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа в телеграм-канале.

По его словам, этот дрон может обходить систему противовоздушной обороны противника. Удар нанесен «по одному из важных объектов» в Тель-Авиве.

Вооруженные силы Йемена, согласно сообщению, объявили Яффо — старейший район на юге Тель-Авива — небезопасной территорией и пообещали сделать его «основной целью в пределах досягаемости оружия».

В центре Тель-Авива ночью прогремел взрыв из-за падения «воздушной цели», сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как отметила The Times Of Israel, обычно такую формулировку военные используют для обозначения беспилотников. Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» сообщила об одном погибшем и четырех раненых. Город перешел на более высокий уровень готовности после ночного удара беспилотника, сообщил мэр Рон Хульдаи.

В ночь на 27 июня группировка объявила, что впервые использовала гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна в Аравийском море. Хуситы ударили по кораблю MSC Manzanillo в порту Хайфы.

За несколько дней до этого, 23 июня, Яхья Сариа сообщил, что хуситы вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали дронами четыре судна в порту израильской Хайфы.

Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС.