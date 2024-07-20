За ночь над Ростовской областью уничтожили 26 беспилотников
В ночь на 20 июля силы ПВО уничтожили в небе над Ростовской областью 26 беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы», — уточнил глава Ростовской области.
Ранее он сообщил, что на севере региона сбили более десяти дронов.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Ростовская область неоднократно становилась целью атак со стороны Украины.
В ночь на 16 июля силы ПВО сбили 13 беспилотников над российской территорией, из которых девять — над Ростовской областью. Часть дронов также уничтожили на севере региона. До этого регион подвергся атаке украинского дрона около четырех утра 13 июля. В результате загорелась нефтебаза в Цимлянском районе. Площадь пожара составила 200 кв. м, ему присвоили третий ранг сложности. К тушению привлекли пожарный поезд. К 10:00 того же дня возгорание ликвидировали.
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