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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над Ростовской областью уничтожили 26 беспилотников

Губернатор Голубев: за ночь над Ростовской областью сбили 26 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил о как минимум десяти сбитых беспилотников над севером Ростовской области. Пострадавших нет
Фото: Василий Голубев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)
Фото: Василий Голубев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В ночь на 20 июля силы ПВО уничтожили в небе над Ростовской областью 26 беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы», — уточнил глава Ростовской области.

Ранее он сообщил, что на севере региона сбили более десяти дронов.

Минобороны доложило об уничтожении 19 дронов за ночь
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Фото:Global Look Press

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Ростовская область неоднократно становилась целью атак со стороны Украины.

В ночь на 16 июля силы ПВО сбили 13 беспилотников над российской территорией, из которых девять — над Ростовской областью. Часть дронов также уничтожили на севере региона. До этого регион подвергся атаке украинского дрона около четырех утра 13 июля. В результате загорелась нефтебаза в Цимлянском районе. Площадь пожара составила 200 кв. м, ему присвоили третий ранг сложности. К тушению привлекли пожарный поезд. К 10:00 того же дня возгорание ликвидировали.

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Ростовская область беспилотники Василий Голубев
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