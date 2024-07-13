Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области достигла 200 кв. м

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

По состоянию на 8:00 мск площадь пожара на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области, который возник в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), составила 200 кв. м, сообщил глава региона Василий Голубев. К месту тушения приехал пожарный поезд.

Голубев написал ранее, что атака дрона произошла около 4:00 мск. Пожару присвоили третий ранг сложности.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении участвуют 49 человек и 14 единиц техники.

Минобороны России отчиталось о перехвате четырех дронов над российскими регионами — два из них были сбиты над Ростовской областью.

БПЛА неоднократно атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. Так, в Ростовской области в ночь на 18 июня в результате атаки дрона на нефтебазе в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Пожар потушили только днем 21 июня.

После начала военной операции в приграничных регионах регулярно объявляют ракетную опасность и другие предупредительные сигналы, а системы ПВО сбивают украинские дроны. В прошлый раз Голубев сообщал об отражении массированной атаки дронов в ночь на 9 июля.