Минобороны доложило об уничтожении 19 дронов за ночь
Дежурные средства ПВО за ночь сбили 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Над Курской областью уничтожены 11 дронов, над Белгородской — три, над Крымом и Черным морем — пять.
Накануне ночью за ночь перехватили 45 беспилотников: два в воздухе над Брянской областью, 33 над Крымом, еще десять дронов были морскими — их уничтожили в районе Крыма и Черного моря.
Российские регионы попадают под атаки БПЛА регулярно с начала военной операции на Украине.
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