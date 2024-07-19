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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны доложило об уничтожении 19 дронов за ночь

Минобороны: за ночь сбиты 19 БПЛА над Черным морем, Крымом и двумя областями
Сюжет
Военная операция на Украине
Над Курской областью сбиты 11 дронов, над Белгородской — три, над Крымом и Черным морем — пять

Дежурные средства ПВО за ночь сбили 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Над Курской областью уничтожены 11 дронов, над Белгородской — три, над Крымом и Черным морем — пять.

Накануне ночью за ночь перехватили 45 беспилотников: два в воздухе над Брянской областью, 33 над Крымом, еще десять дронов были морскими — их уничтожили в районе Крыма и Черного моря.

Российские регионы попадают под атаки БПЛА регулярно с начала военной операции на Украине.

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