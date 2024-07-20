ПВО уничтожила более десяти беспилотников над Ростовской областью
Противовоздушная оборона сбила более десяти беспилотников на севере Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки. Пострадавших нет», — уточнил глава региона. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил он.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
В ночь на 16 июля силы ПВО сбили 13 беспилотников над российской территорией, из которых девять — над Ростовской областью. Часть дронов также уничтожили на севере региона.
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