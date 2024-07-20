Губернатор Гусев: ПВО сбила более десяти дронов на севере Ростовской области

ПВО уничтожила более десяти беспилотников над Ростовской областью

Противовоздушная оборона сбила более десяти беспилотников на севере Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки. Пострадавших нет», — уточнил глава региона. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил он.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

В ночь на 16 июля силы ПВО сбили 13 беспилотников над российской территорией, из которых девять — над Ростовской областью. Часть дронов также уничтожили на севере региона.