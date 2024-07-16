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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили 13 дронов за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
Больше всего дронов сбили над Ростовской областью. В Курской области коптер атаковал завод низковольтной аппаратуры, загорелся один из цехов
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

За минувшую ночь силы ПВО сбили 13 беспилотников — девять над Ростовской областью, по одному над Белгородской, Курской, Воронежской областями и еще один у западного побережья Крыма, сообщило Минобороны.

В Курской области коптер сбросил взрывчатку на территорию завода низковольтной аппаратуры в поселке Коренево, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. В технологическом цеху начался пожар, работники не пострадали, сообщил он.Телеграм-канал Mash написал об одном пострадавшем.

На заводе в Курской области начался пожар после атаки украинского дрона
Политика
Фото:gubernator_46 / Telegram

В Ростовской области часть дронов уничтожили на севере региона, сообщил губернатор Василий Голубев и заявил об отсутствии пострадавших. В Воронежской области, по данным властей, тоже никто не пострадал.

Власти Крыма о последствиях не сообщали. В предыдущую ночь губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказывал об отражении атаки беспилотников. По данным Минобороны, тогда над Крымом сбили шесть БПЛА, а всего в течение ночи — 22 дрона, в том числе над Брянской и Липецкой областями.

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Теги
Минобороны беспилотники дроны Ростовская область Курская область Воронежская область
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