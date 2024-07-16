Силы ПВО сбили 13 дронов за ночь

Больше всего дронов сбили над Ростовской областью. В Курской области коптер атаковал завод низковольтной аппаратуры, загорелся один из цехов

Фото: Global Look Press

За минувшую ночь силы ПВО сбили 13 беспилотников — девять над Ростовской областью, по одному над Белгородской, Курской, Воронежской областями и еще один у западного побережья Крыма, сообщило Минобороны.

В Курской области коптер сбросил взрывчатку на территорию завода низковольтной аппаратуры в поселке Коренево, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. В технологическом цеху начался пожар, работники не пострадали, сообщил он.Телеграм-канал Mash написал об одном пострадавшем.

В Ростовской области часть дронов уничтожили на севере региона, сообщил губернатор Василий Голубев и заявил об отсутствии пострадавших. В Воронежской области, по данным властей, тоже никто не пострадал.

Власти Крыма о последствиях не сообщали. В предыдущую ночь губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказывал об отражении атаки беспилотников. По данным Минобороны, тогда над Крымом сбили шесть БПЛА, а всего в течение ночи — 22 дрона, в том числе над Брянской и Липецкой областями.