Песков призвал правильно оценивать заявления американских политиков
Политики в США в период предвыборной гонки делают заявления, которые от них хочет услышать население страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».
По словам Пескова, заявления участников политической борьбы в США рассчитаны «на внутреннюю аудиторию». Они «изобилуют фразами и формулировками, которые хочется слышать американцам», — сказал пресс-секретарь.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От демократов о выдвижении своей кандидатуры на второй срок объявил действующий глава государства Джо Байден. От Республиканской партии выдвинулся его предшественник Дональд Трамп.
19 июля Трамп заявил, что после прихода к власти сможет решить любой международный кризис. Он отметил, что в период его президентства все боялись и уважали Америку.
До этого политик неоднократно говорил, что у него сложились хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Трампа, при нем конфликт на Украине не начался бы. «Мы с Путиным хорошо ладили. Между нами никогда не стояла угроза войны», — сказал он в интервью Bloomberg.
Песков, в свою очередь, прокомментировал заявления Трампа. По его словам, при его президентстве у Москвы и Вашингтона «был диалог», однако «особо ничего хорошего для России не делалось».
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