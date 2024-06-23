Хуситы заявили об атаке на четыре судна в порту Хайфы

Хуситы вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали дронами четыре судна в порту израильской Хайфы, заявил военный представитель «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа в телеграм-канале.

По его словам, было проведено две операции. «Первая операция с использованием дронов была направлена против четырех судов в порту Хайфы, два из них являются цементовозами, а два других — грузовые суда, принадлежащие компаниям, нарушившим запрет на вход в порты оккупированной Палестины», — написал он.

В ходе второй операции атаке подверглось судно Shorthorn Express в Средиземном море, оно следовало в порт Хайфы.

Сариа отметил, что обе операции «достигли своих целей».

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