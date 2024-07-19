В центре Тель-Авива произошел взрыв
В центре Тель-Авива прогремел взрыв из-за «воздушной цели», сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Военные усилили патрулирование воздушного пространства. Они проводят проверку, чтобы выяснить, почему в городе не сработали сирены, добавили в пресс-службе.
По предварительным данным, взрыв прогремел на пересечении улиц Бен-Иегуда и Шалом-Алейхема, рядом с посольством США в Тель-Авиве.
Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» сообщила об одном погибшем и четырех раненых, передает The Times Of Israel.
Вскоре после взрыва йеменские хуситы пообещали раскрыть детали проведенной ими «военной операции», не уточнив, связана ли она со взрывом в Тель-Авиве.
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