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Военная операция на Украине ,  
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Захарова отказала Зеленскому в праве «диктовать» шаги России

Захарова: Зеленский не может указывать России, в каких мероприятиях участвовать
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский не должен указывать России на то, в каких мероприятиях она должна участвовать, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Что кому делать, точно решать будет не Зеленский», — сказала дипломат. По ее словам, украинскому лидеру «не стоит думать» о том, чтобы «диктовать России» шаги, которые она должна предпринимать.

Она призвала игнорировать предложения президента Украины.

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Ранее Зеленский заявил, что представители российской стороны должны присутствовать на втором «мирном саммите», план которого Киев намерен разработать до ноября 2024 года.

Первый «мирный саммит» состоялся 15 и 16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. Россию на мероприятие не пригласили.

В основе саммита лежала «формула мира» Зеленского. Она содержит пункт о выводе российских войск за границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Москва возможность переговоров на этих условиях исключает. Встреча в Швейцарии является уловкой, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества, заявил президент России Владимир Путин.

В свою очередь, он назвал условия Москвы для прекращения огня и начала мирных переговоров. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский эти предложения не принял.

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Украина Владимир Зеленский Мария Захарова саммит условие
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

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