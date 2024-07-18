Захарова отказала Зеленскому в праве «диктовать» шаги России

Захарова: Зеленский не может указывать России, в каких мероприятиях участвовать

Мария Захарова (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский не должен указывать России на то, в каких мероприятиях она должна участвовать, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Что кому делать, точно решать будет не Зеленский», — сказала дипломат. По ее словам, украинскому лидеру «не стоит думать» о том, чтобы «диктовать России» шаги, которые она должна предпринимать.

Она призвала игнорировать предложения президента Украины.

Ранее Зеленский заявил, что представители российской стороны должны присутствовать на втором «мирном саммите», план которого Киев намерен разработать до ноября 2024 года.

Первый «мирный саммит» состоялся 15 и 16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. Россию на мероприятие не пригласили.

В основе саммита лежала «формула мира» Зеленского. Она содержит пункт о выводе российских войск за границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Москва возможность переговоров на этих условиях исключает. Встреча в Швейцарии является уловкой, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества, заявил президент России Владимир Путин.

В свою очередь, он назвал условия Москвы для прекращения огня и начала мирных переговоров. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский эти предложения не принял.