Бывший помощник российского президента Владислав Сурков считает, что для предотвращения третьей мировой войны необходима «конференция старших стран на руинах режима Зеленского»

Владислав Сурков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Бывший помощник президента Владислав Сурков назвал условием мирного завершения конфликта с Украиной исключение из переговоров президента Владимира Зеленского. «Формула мира проста, вот она, запишите: «минус Зеленский». Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат», — заявил он порталу «Актуальные комментарии».

По словам Суркова, отвергнув Минские соглашения, согласованные в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия), Зеленский «снял с предохранителя механизм запуска глобальной войны». Чтобы предотвратить угрозу такого масштаба, нужны «сомасштабные меры», считает Сурков, ушедший с работы в администрации президента в 2020 году. По его мнению, нужна «конференция старших стран на руинах режима Зеленского».

Сурков был одним из главных переговорщиков по Украине, участвовал во встречах «нормандского формата», который был создан после встречи 6 июня 2014 года лидеров четырех стран в Нормандии, на праздновании 70-летия открытия второго фронта во Второй мировой войне.

Президент России Владимир Путин в последнее время не раз заявлял о нелегитимности Владимира Зеленского. По оценке российского президента, после того как 20 мая истек срок президентских полномочий главы украинского государства, «легитимность действующего главы государства — она закончилась».

На встрече с руководителями мировых информационных агентств 5 июня в Санкт-Петербурге Путин сказал, что продление полномочий украинского президента — это «захват власти». «Есть закон, который объясняет статус военного положения. Там написано, что переходят полномочия к парламенту и что выборы президента в условиях военного положения не проводятся. Но там же не написано, что они [полномочия] пролонгируются», — отметил Путин. По его словам, в 109 статье Уголовного кодекса Украины это называется захватом власти.

Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что, согласно статье 108, «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». «В демократических обществах это называется непрерывностью власти», — написал политик.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в мае 2019 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда говорил об уважении Россией выбора украинского народа и очевидности победы Зеленского.