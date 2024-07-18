Захарова: от США не поступали запросы на встречу с Лавровым в ООН

Захарова заявила об отсутствии запросов от США на встречу с Лавровым

Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

США не просили о встрече американской делегации с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях ООН, куда он прибыл в рамках председательства в Совбезе организации, сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«От американцев подобных запросов не поступало, соответственно, контактов не было», — сказала Захарова.

Ранее заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что представители Вашингтона не будут проводить какие-либо переговоры с Лавровым в рамках его визита в Нью-Йорк.

Российское председательство в Совбезе ООН началось 1 июля. Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседания совета 16 июля. В тот же день состоялись министерские дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». На них председательствовал глава МИД России.

17 июля выступление министра иностранных дел на заседании Совбеза по Ближнему Востоку прервали израильские активистки, которые встали со своих мест с плакатами и начали выкрикивать фразы «народ Израиля жив» и «освободить заложников». В МИДе в ответ призвали навести порядок в штаб-квартире ООН.