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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Захарова призвала навести порядок в штаб-квартире ООН

Захарова об инциденте на выступлении Лаврова: в штаб-квартире ООН нет порядка
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Мария Захарова и Сергей Лавров во время итоговой пресс-конференции в штаб-квартире ООН в&nbsp;Нью-Йорке, США
Мария Захарова и Сергей Лавров во время итоговой пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке нет порядка в вопросах безопасности, заявила представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

Так она прокомментировала инцидент, который произошел во время выступления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН. Во время выступления российского министра две женщины встали со своих мест с плакатами и начали выкрикивать «народ Израиля жив» и «освободить заложников». Лавров остановил речь и ответил активисткам: «Я не понимаю, вы почетче скажите». Охрана вывела их из зала заседания. Позднее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что женщины были гостями израильской делегации.

«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?» — задалась вопросом Захарова.

По ее словам, поведение делегации Израиля в ООН «давно вызывает вопросы у многих». Сотрудники израильского постпредства «регулярно превращают дипломатическую работу в балаган», считает представитель российского МИДа.

Захарова добавила, что признание подобных инцидентов нормой может привести к тому, что «вскоре очередные «гости» какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами».

Прервавшие выступление Лаврова в ООН оказались гостями делегации Израиля
Политика
Сергей Лавров

Россия с 1 июля стала председателем Совбеза ООН на месяц. Перед Лавровым на заседании выступал постпред Израиля во всемирной организации Гилад Эрдан. Его заявление активистки слушали молча.

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Персоны
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Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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