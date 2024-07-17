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Палестино-израильский конфликт ,  
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Выступление Лаврова в ООН прервали крики

Активистки прервали выступление Лаврова в ООН криками «народ Израиля жив»
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Выступление Лаврова в ООН прервали крики
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Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку прервали две активистки, которые встали со своих мест с плакатами и начали выкрикивать «народ Израиля жив» и «освободить заложников», передают ТАСС и «РИА Новости».

Лавров остановил речь и ответил активисткам: «Я не понимаю, вы почетче скажите». Охрана вывела женщин из зала заседания, пишет «РИА Новости». По данным ТАСС, они могли оказаться внутри здания по гостевым пропускам.

Россия стала председателем Совбеза ООН с 1 июля и до конца месяца. Перед Лавровым выступал постпред Израиля во всемирной организации Гилад Эрдан. Его заявление активистки слушали молча, отмечает ТАСС.

Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседания Совбеза ООН 16 июля. В тот же день состоялись министерские дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

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Россия Совбез ООН Израиль Палестина Сергей Лавров
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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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