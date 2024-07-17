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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Прервавшие выступление Лаврова в ООН оказались гостями делегации Израиля

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Две активистки, которые прервали выступление главы российского МИДа Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН, были гостями израильской делегации, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Они были гостями одной из делегаций, они достали плакаты, их попросили выйти», — сказал он, отметив, что их поступок противоречит правилам Совбеза ООН. В ответ на уточняющий вопрос другого журналиста Дюжаррик добавил, что в пригласительные списки их вписали представители Израиля.

Выступление Лаврова в ООН прервали крики
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Ранее днем выступление Лаврова на заседании по Ближнему Востоку прервали две активистки. Они выкрикнули призывы освободить удерживаемых ХАМАС заложников. Лавров остановил речь и ответил активисткам: «Я не понимаю, вы почетче скажите». Позднее женщин вывела охрана.

Как отмечает The Times of Israel, подобные инциденты внутри штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке — редкость. Издание также сообщило, что одна из активисток — глава Союза учителей Израиля Яффа Бен-Давид. Она держала в руках фотографию одного из заложников палестинской группировки ХАМАС.

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