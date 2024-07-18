Военный суд продлил арест обвиняемого в коррупции генерала Шамарина
235-й гарнизонный военный суд продлил арест замглавы Генштаба, начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Срок ареста продлили до 21 октября. Адвокаты Шамарина просили суд о домашнем аресте.
Заседание прошло в закрытом режиме. По информации агентства, журналистам разрешили присутствовать только на оглашении резолютивной части постановления.
Шамарина подозревают в получении взятки в размере 36 млн руб. с апреля 2016 по октябрь 2023 года. Следствие полагает, что ее генералу передали посредники от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной в обмен на «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».
Генерала задержали 22 мая, а после арестовали. Его отправили в специзолятор, более известный как «Кремлевский централ», на территории «Матросской тишины». Адвокат Шамарина заявил, что генерал находился в разработке ФСБ.
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